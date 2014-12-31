Гідролокатори знайшли корпус літака AirAsia на дні моря

Про це пише The Wall Street Journal, передає lenta.ru. Пошуково-рятувальне агентство Індонезії отримало з допомогою гідролокатора зображення предмета, який, за оцінкою відомства, може бути корпусом зниклого літака.

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Знімок був отриманий фахівцями на індонезійському кораблі ВМФ, який бере участь в пошуковій операції. На ньому зображений предмет, який нагадує перевернутий фюзеляж, що лежить на дні океану. Об'єкт знаходиться на глибині приблизно 24-30 м.

Виходячи з опублікованих координат, корпус літака знаходиться на відстані приблизно 3,5 км від того місця, де у вівторок було виявлене сміття, яке плавало на поверхні води.

Як повідомляв УНІАН, літак Airbus A320-200, що летів з Сурабаї у Сінгапур, пропав з радарів в ніч на 28 грудня. До цього пілот запитував дозвіл на зміну висоти польоту через погані погодні умови, проте диспетчери відмовили, оскільки на запитуваному ешелоні вже знаходився інший літак. На борту лайнера перебували 155 пасажирів і 7 членів екіпажу - троє громадян Південної Кореї, по одному громадянину Сінгапуру, Малайзії, Франції, підданий Великобританії, решта - індонезійці.

У пошуковій операції задіяні близько 30 суден і 20 літаків з Індонезії, Австралії, Малайзії, Сінгапуру, Південної Кореї і США. В даний час із-за погіршення погодних умов пошукова операція на місці катастрофи літака припинена.