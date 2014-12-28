Літак Air Asia впав під час спроби змінити курс через турбулентність

Про це заявив глава відділу по зв'язках з громадськістю Національної пошуково-рятувальної служби Індонезії Супріанді Мінггу, передає РІА "Новости".

Читайте такожНа борт зниклого над океаном малайзійського літака не потрапили 23 особиРаніше повідомлялося, що радари Національної пошуково-рятувальної служби Індонезії не виявили сигналів аварійного радіомаяка літака.

Довідка. Авіалайнер Airbus A320-200 компанії Air Asia, що здійснював рейс QZ8501 з індонезійської Сурабаї у Сінгапур, зник з диспетчерських радарів в ніч на неділю. За даними перевізника, в останній раз він виходив на зв'язок в 07.24 за місцевим часом. На борту судна перебували 155 пасажирів і 7 членів екіпажу, в тому числі 156 громадян Індонезії, троє громадян Південної Кореї, один сінгапурець і по одному підданому Великобританії та Малайзії.