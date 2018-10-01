Washington Post: Кожен день війни в Україні потрібно вважати новим актом агресії Росії

І за цей кожен день Москва повинна бути покарана.

У своїй промові перед Генеральною асамблеєю ООН, присвяченій захисту суверенітету, президент Дональд Трамп майже не згадував про Росію. Він лише зробив невеликі коментарі щодо залежності Німеччини від російських енергоносіїв.

Але Трамп міг нагадати про те, як Росія багато разів порушувала суверенітет інших країн. Це була велика помилка. Під керівництвом Володимира Путіна Москва стала найбільшою загрозою для суверенітету інших народів.

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Про це пише колишній посол США в Росії Майкл Макфол на сторінках Washington Post, нагадуючи про те, як російські війська вторглися в Грузію у 2008-му і в Україну у 2014-му роках, перекроївши кордони обох сусідів. Крім того, Путін відправив війська в Сирію у 2015 році, щоб захистити жорстокого диктатора Башара Асада, який не дуже переймається повагою до суверенності свого народу і вчинив військові злочини проти сирійців. І саме Путін порушив суверенітет США у 2016 році, спробувавши вплинути на результат американських виборів за допомогою ботів, тролів, пропаганди і, вірогідно, прямої співпраці з виборчою командою Трампа. У 2018-му Путін і його режим порушили суверенітет Великої Британії, спробувавши вбити екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

Все це – не нормальні інструменти зовнішньої політики, а кримінальні дії. Росія під керівництвом Путіна почала впродовж останніх років діяти як агресивна держава, порушуючи закони, норми і цінності міжнародної системи. Якщо Трамп сам не почне роботу над протидією путінським порушенням чужого суверенітету, тоді Конгрес повинен змусити його адміністрацію зробити це. За кожен злочин має бути покарання. Нові економічні санкції, на думку Макфола, досить грубий, але необхідний інструмент для покарання Росії за зухвалу і незаконну поведінку.

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Останнім часом у Конгресі з’явилися кілька законопроектів про нові санкції, зокрема «Акт про захист американської безпеки від агресії Кремля» (DAASKA), «Акт про захист виборів від загроз шляхом встановлення червоних ліній» (DETER) і «Акт про співпрацю з союзними партнерами у Європі у сфері енергетичної безпеки». На думку екс-дипломата, Конгресу варто виокремити найкращі елементи всіх цих законопроектів і ухвалити один новий документ, який повинен потрапити на стіл президента США ще до середньострокових виборів у листопаді. Варто дотриматися кількох ключових принципів, щоб ухвалити такий новий законопроект.

По-перше, на думку Макфола, Конгрес повинен підтримати, а Трамп підписати законопроект про превентивні санкції, дія яких почнеться автоматично, щойно Росія знову вчинить щось агресивне в майбутньому. Ця стратегія стримування послужить захисту американського суверенітету під час виборів, як і DETER, але вона також повинна стосуватися інших політичних сфер, де потрібно стримувати агресію Москви.

По-друге, Росію потрібно покарати новими санкціями за ті злочини, які вона вже скоїла. Приміром, кожен день підтримки війни на Сході України з боку Кремля повинен розцінюватися як його новий незаконний вчинок. І замість того, щоб просто зберігати в дії вже ухвалений тиск за вторгнення в Україну, США варто законодавче ухвалити графік систематичного посилення, якщо Москва буде продовжувати поводитися агресивно.

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По-третє, конкретні санкції потрібно втілювати у відповідь на конкретні російські дії чи майбутні вчинки. Таким чином, їх можна буде знімати, щойно Москва відмовиться і відступить у певних епізодах.

По-четверте, майбутні санкції повинні напряму завдавати удар по уряду Росії, державних організаціях і боргових інструментах російського уряду, а також по компаніях, які перебувають у державній власності. Крім того, вони повинні стосуватися державних ЗМІ і підконтрольних уряду соціальних мереж. Приватний сектор не повинен страждати від санкцій, якщо він не надає пряму підтримку агресивній зовнішній політиці Росії.

По-п’яте, новий законопроект повинен ліквідувати анонімність у формах власності компаніями і нерухомістю, а також у транзакціях коштів за кордон через різні юридичні фірми. Це забезпечить більшу прозорість російських інвестицій і економічної активності в інших країнах.

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Шостий принцип стосується зловживань Кремля доступом до можливостей «Інтерполу». Потрібно зупинити російську звичку використовувати міжнародні ордери на арешт з політичних міркувань. Новому законопроекту варто перейняти пункти DAASKA, в яких йдеться про запровадження спеціальних санкцій проти Кремля, щоб не дозволити йому у майбутньому зловживати процедурами «Інтерполу».

Чи нові санкції змінять поведінку Путіна? Навряд. Чи погроза новими санкціями стримає його майбутню поведінку, особливо у питанні втручання в американські вибори? Вірогідно. Чи новий законопроект про санкції дасть сигнал про намір США стримувати агресивні дії Путіна? Ще б пак. Макфол нагадує, що російський уряд продовжує стверджувати, що нібито санкції ніяк не впливають на Росію. Але при цьому ж у Кремлі дуже стараються добитися їх пом’якшення чи скасування. Тож, вочевидь, вони діють. І Конгрес повинен ухвалити новий закон про них ще цієї осені.