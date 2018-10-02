Голова Каталонії висунув ультиматум прем’єру Іспанії

Уряд Іспанії перебуває в стадії обговорення держбюджету і Педро Санчесу необхідна підтримка партій, що виступають за незалежність Каталонії, для просування своїх рішень.

Голова уряду Каталонії Кім Торра закликав прем’єра Іспанії Педро Санчеса протягом місяця погодити механізм самовизначення регіону.

В іншому разі його партія відкличе свою підтримку Санчаса в національному парламенті, повідомляє Європравда з посиланням на Reuters.

"Якщо механізм не буде погоджений до листопада, партії, які виступають за незалежність, більше не будуть гарантувати стабільність Педро Санчеса в іспанському парламенті" - заявив Торра.

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При цьому Торра зазначив, що його терпіння не нескінченне. "Ми не зупинимося, доки результати референдуму 1 жовтня минулого року не набудуть чинності з усіма наслідками" - наголосив глава Каталонії.

Зазначається, що уряд Іспанії перебуває в стадії обговорення держбюджету і Педро Санчесу необхідна підтримка партій, що виступають за незалежність Каталонії, для просування своїх рішень.

Нагадаємо, у річницю референдуму про незалежність Каталонії в Барселоні у понеділок, 1 жовтня, відбулися масові акції протесту. До вечора демонстрації переросли у безлади: почалися зіткнення між радикальними прихильниками незалежності Каталонії і співробітниками поліції.