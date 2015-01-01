У Лондоні в Новорічну ніч поліція затримала 90 осіб

В Лондоні в Новорічну ніч поліція затримала 90 осіб.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

"90 людей було заарештовано ввечері під час святкування Нового року на берегах річки Темза в Лондоні", - сказано в повідомленні.

У поліції Лондона повідомили, що третину осіб затримали через п'яну поведінку під час показу святкового феєрверку та салютів.

При цьому зазначається, що вперше, щоб потрапити на святковий феєрверк, необхідно було придбати квиток. На феєрверк в Лондоні прийшли 100 тис. осіб.

Ще 22 особи були заарештовані за словесні висловлювання та 7 осіб - за злочини сексуального характеру.

Разом з тим сказано, що відповідно до прийнятих нещодавно обмежень щодо кількості осіб, які можуть збиратися на масові заходи, минулорічний показник в півмільйона осіб був знижений в 4/5 рази - до 100 тис. осіб.

В поліції зазначають, що працюють наполегливо, щоб забезпечити для людей безпеку.