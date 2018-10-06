Російські тролі ведуть кампанію з дезінформації британських підлітків - ЗМІ

Експертам ще належить проаналізувати понад 3 млн повідомлень в соцмережах, результати аналізу можуть бути опубліковані вже сьогодні.

Російські тролі намагаються маніпулювати британськими підлітками в популярних соцмережах.

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Як пише газета The Times, посилаючись на американських дослідників, повідомлення поширюються в Twitter, Youtube, Instagram і Tumblr.

Творці фейкових акаунтів позиціонують себе як шанувальників книг про Гаррі Поттера, фільмів за участю Емми Вотсон і поезії Сільвії Плат. Через Youtube-канал «Блю Пітер російської пропаганди» («the Blue Peter of Russian propaganda) тролі публікували дезінформацію щодо отруєння в Солсбері колишнього полковника ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Співрозмовники видання розповіли, що дії тролів в соцмережах координувалися Агентством інтернет-досліджень з Санкт-Петербурга, яке пов'язують з петербурзьким бізнесменом Євгеном Пригожиним. The Times пише, що один з акаунтів, створений агенцією, намагався звернутися до підлітків, позиціонуючи себе і свого автора як прихильника прав геїв, інші - як прихильники феміністок, еко-активістів.

Експертам ще належить проаналізувати понад 3 млн повідомлень в соцмережах, результати аналізу можуть бути опубліковані вже 6 жовтня.