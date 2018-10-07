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У центрі Парижа сталася стрілянина, двоє людей у критичному стані

17:06, 07 жовтня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на BFMTV.

Стрілянина сталася близько 6 ранку у неділю.

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Двоє чоловіків на мотоциклах вистрілили у двох інших людей в автомобілі. Нападникам вдалося втекти.

Двох поранених у критичному стані відвезли до лікарні.

За даними джерела у правоохоронних органах, для слідчих пріоритетною версією нападу є з’ясування стосунків.

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Теги: #стрілянина#Франція#напад у Парижі