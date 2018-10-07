У центрі Парижа сталася стрілянина, двоє людей у критичному стані
17:06, 07 жовтня 2018Світ
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Нападникам вдалося втекти.
Ілюстрація / REUTERS
Двоє людей у критичному стані в результаті стрілянини поблизу Єлисейських полів у Парижі.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на BFMTV.
Стрілянина сталася близько 6 ранку у неділю.
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Двоє чоловіків на мотоциклах вистрілили у двох інших людей в автомобілі. Нападникам вдалося втекти.
Двох поранених у критичному стані відвезли до лікарні.
За даними джерела у правоохоронних органах, для слідчих пріоритетною версією нападу є з’ясування стосунків.
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