Під час виверження вулкана на Камчатці стався викид попелу на висоту в 6 км
Викид попелу на висоту до 6 тис. метрів над рівнем моря справив вулкан Ключевський на Камчатці.
На шляху розповсюдження хмари населені пункти відсутні. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Геофізичну службу РАН.
"Викид був зареєстрований за сейсмічними даними. Його висота склала до 6 тис. метрів над рівнем моря", - повідомили експерти.
Події передувало сильне вулканічне тремтіння. Хмара попелу поширилася на північ. Випадання вулканічних часток не зафіксовано.
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"Зараз Ключевський закритий щільною хмарністю. У його кратера триває термальна аномалія. Вона незначна за площею, але значна по температурі - 65 градусів", - повідомив співрозмовник агентства.
За словами мешканців селища Ключі, яке розташовано найближче до вулкану (30 км), періодично чути гуркіт в районі велетня. Спостереження за вулканом триває.