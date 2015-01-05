Під час виверження вулкана на Камчатці стався викид попелу на висоту в 6 км

На шляху розповсюдження хмари населені пункти відсутні. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Геофізичну службу РАН.

"Викид був зареєстрований за сейсмічними даними. Його висота склала до 6 тис. метрів над рівнем моря", - повідомили експерти.

Події передувало сильне вулканічне тремтіння. Хмара попелу поширилася на північ. Випадання вулканічних часток не зафіксовано.

Читайте такожУ Японії почалося виверження великого вулкана (фото)

"Зараз Ключевський закритий щільною хмарністю. У його кратера триває термальна аномалія. Вона незначна за площею, але значна по температурі - 65 градусів", - повідомив співрозмовник агентства.

За словами мешканців селища Ключі, яке розташовано найближче до вулкану (30 км), періодично чути гуркіт в районі велетня. Спостереження за вулканом триває.