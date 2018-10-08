В Угорщині заявили, що не є "колонією Франції" і готові до "історичної битви" з Парижем

Петер Сіярто вважає, що міністр французького уряду з європейських справ відкрито і агресивно зневажає Угорщину.

Будапешт обурений висловлюваннями міністра з європейських справ Франції Наталі Луазо, яка розповіла про необхідність "історичної битви" проти Угорщини у зв'язку з порушенням її урядом фундаментальних прав людини.

Про це заявив угорський міністр закордонних справ та торгівлі Петер Сіярто, пише Європравда з посиланням на прес-службу уряду Угорщини.

Луазо у своїй заяві підкреслила, що "європейські радикали повинні бути зупинені".

Сіярто відповів, що міністр французького уряду відкрито і агресивно зневажає Угорщину. Міністр закордонних справ додав, що Луазо називає французький уряд прогресивним і одночасно підкреслює, що угорський - "відстає".

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"Здається, що французький уряд вважає такі цінності, як безпека, охорона кордонів та християнська культура, застарілими, але угорці наполягають на цих цінностях, і ми не хотіли б впасти в прірву, в яку кидаються так звані прогресивні люди з надзвичайно високою швидкістю", - сказав Сійярто.

"Це справді історична битва, але уряд Угорщини приймає виклик, оскільки Угорщина не є французькою колонією", - заявив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що більшість членів Європарламенту підтримали застосування статті 7 Лісабонської угоди проти Угорщини. Вона передбачає порядок введення санкцій проти країн-учасниць за грубі порушення принципів ЄС.

Прем'єру Угорщини, правому популісту Віктору Орбану, закидають спроби підірвати ЄС шляхом підриву консолідованої політики блоку щодо біженців. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримує запровадження фінансових санкцій проти країн, які відмовляються приймати прохачів притулку. Лідер Франції сказав, що він є відкритим противником Орбана. Орбан заявляв, що Макрон - "новий хлопчик", який не виправдав його очікувань.

Голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан викликав обурення Будапешта, сказавши про відмову Парижа "платити популістам Європи", зокрема урядам Польщі і Угорщини.

Нові угорські закони дозволяють правоохоронцям стріляти по мігрантам гумовими кулями і передбачають тюремні терміни для людей, які допомагають їм.