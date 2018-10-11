"Ситуація дійшла до точки кипіння": експерт розповів про загострення на російському Кавказі

Кавказ завжди був точкою кипіння, заворушень і виявлення непокори, зазначив експерт-міжнародник.

Конфлікт, що спалахнув між Інгушетією та Чечнею є одним із ключових факторів впливу на стабільність у Російській Федерації.

Про це заявив експерт-міжнародник Максим Ялі, передає «Обозреватель». За його словами, не варто забувати, що Кавказ завжди був точкою кипіння, заворушень і виявлення непокори.

"Я стежу за ситуацією, у мене є знайомі в РФ, я не так давно розпитував їх. Ця ситуація не нова", - пояснив він.

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Експерт запевнив, що хоча це і не Майдан, але і просто заворушеннями те, що відбувається, не назвеш - це серйозний етнічний конфлікт між інгушами і чеченцями. Загострення ситуації, вважає Ялі, покликане привернути увагу президента Росії Володимира Путіна.

"У РФ люди дійсно вірять, деякі хочуть вірити, що цар може все. І з огляду на загрози Кадирова, що він взагалі готовий застосувати силу, ця ситуація дійшла до точки кипіння і без втручання Путіна її не вирішити мирним шляхом", - підсумував Ялі.