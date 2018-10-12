Трамп відвідає постраждалі від урагану "Майкл" штати США

Трамп підкреслив, що влада США працює над ліквідацією наслідків урагану.

Президент США Дональд Трамп в твіттері заявив, що планує відвідати штати Флорида і Джорджія, які постраждали від урагану «Майкл».

За його словами, він має намір відвідати дані штати наступного тижня.

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Він також додав, що Джорджія «дуже сильно» постраждала від урагану.

Трамп підкреслив, що влада США працює над ліквідацією наслідків урагану.

Раніше повідомлялося, що в США більше мільйона будинків залишилися без світла через негоду.