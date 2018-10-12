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Трамп відвідає постраждалі від урагану "Майкл" штати США

22:28, 12 жовтня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

За його словами, він має намір відвідати дані штати наступного тижня.

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Він також додав, що Джорджія «дуже сильно» постраждала від урагану.

Трамп підкреслив, що влада США працює над ліквідацією наслідків урагану.

Раніше повідомлялося, що в США більше мільйона будинків залишилися без світла через негоду.

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Теги: #ураган#Майкл#Дональд Трамп