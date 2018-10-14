Російський опозиціонер Навальний вийшов на свободу (фото)

Навального заарештували на 20 діб 24 вересня за акцію проти пенсійної реформи.

Російський опозиціонер Олексій Навальний вранці в неділю, 14 жовтня, вийшов на волю зі спецприймальника, де відбував адміністративний арешт.

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"Мені здається, що за ті 50 днів, які я тут сиджу, ми побачили ще багато доказів того, що цей режим остаточно деградував – від провалів у зовнішній розвідці до провалів у космічній галузі. І якщо хтось думає, що цими арештами нас можна залякати або зупинити, то це, звичайно, не так", – сказав Навальний після звільнення, передає «Радіо Свобода».

Навального заарештували на 20 діб 24 вересня за акцію проти пенсійної реформи. Його затримали через кілька хвилин після виходу зі спецприймальника, де він відбував 30 діб за січневий страйк виборців.

Опозиціонер не виключає, що на нього можуть завести кримінальну справу за неодноразове порушення порядку проведення мітингів.