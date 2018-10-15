Голландський генерал звинуватив Росію в провокаціях проти морпіхів НАТО

За словами голландського генерала, в ході навчань над військовими кораблями Великобританії та Нідерландів постійно літали російські винищувачі.

Начальник військового управління корпусом морської піхоти Нідерландів генерал Джефф МакМутрі звинуватив російських військових у провокаціях, які ті створювали під час навчань британських і нідерландських морських піхотинців за Полярним колом.

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«Коли ми проводимо маневри в рамках нашої програми протиракетної оборони, ми бачимо більше російських кораблів, ніж зазвичай, вони наближаються до нас ближче, ніж у минулі десятиліття. Вони явно хочуть зробити свою присутність видимою», - сказав Джефф МакМутрі, передає The Telegraph.

За словами голландського генерала, в ході навчань над військовими кораблями Великобританії та Нідерландів постійно літали російські винищувачі. Він зазначив, що російські льотчики робили це, щоб «позначити свою присутність провокаційним чином».

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд раніше заявила, що Амстердам знаходиться в стані кібервійни з Москвою. Влада країни звинувачує Росію в причетності до кібератаки на штаб-квартиру ОЗХЗ в Гаазі. У ймовірних агентів було знайдено 20 тис. євро, антена, кілька мобільних телефонів, а також чек на таксі від московського Несвижського провулка, де розташовується одна з будівель ГРУ, до аеропорту Шереметьєво.