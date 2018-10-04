Нідерланди викликали посла РФ через кібератаку на Організацію із заборони хімічної зброї
16:43, 04 жовтня 2018Світ
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Зокрема, посол має пояснити той факт, що співробітник посольства зустрічав чотирьох росіян, висланих згодом за спробу кібератаки, в аеропорту Схіпхол.
Ілюстрація / REUTERS
МЗС Нідерландів викликало російського посла у зв’язку зі спробою кібератаки проти Організації з заборони хімічної зброї у Гаазі.
Про це заявила міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRC.nl.
"Уряд викликав посла для надання відповідних пояснень", - сказала вона.
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Зокрема, посол має пояснити той факт, що співробітник посольства зустрічав чотирьох росіян, висланих згодом за спробу кібератаки, в аеропорту Схіпхол.
Раніше стало відомо, що правоохоронні органи Нідерландів вислали з країни чотирьох громадян РФ, причетних до підготовки кібератаки на Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в квітні цього року.
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