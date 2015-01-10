Меркель попередила Європу про ймовірну загрозу від Росії

"Якщо знову будуть мати місце порушення, приміром такі як Росія вчинила щодо України, ми маємо цьому протистояти", - підкреслила Ангела Меркель в щотижневому відеозверненні, оприлюдненому на її сайті, передає DW.DE.

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При цьому канцлер попередила, що мирне співіснування може опинитися в небезпеці, "якщо щось подібне буде відбуватися частіше".

У зв'язку з цим Ангела Меркель закликала Європу до єдності. "Тільки разом ми дійсно сильні і переконливі", - підкреслила вона і назвала "першочерговим політичним завданням" знову відновити європейську єдність, "хоча інтереси деяких країн в цьому випадку частково різняться".

За словами канцлера, це стосується і незначних питань, таких, як "свобода слова, свобода преси і свобода віросповідання".

Раніше Ангела Меркель відкинула можливість поступової відміни санкцій, введених ЄС щодо Росії у відповідь на агресивну політику Кремля щодо України. На її думку, часткового виконання мінських домовленостей для початку скасування санкцій недостатньо.