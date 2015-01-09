Меркель відкинула можливість поступового скасування санкцій проти РФ

Про це вона заявила в Берліні на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, повідомляє DW.DE. На її думку, часткового виконання мінських домовленостей для початку скасування санкцій не достатньо.

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Ангела Меркель наголосила, що не можна розглядати визначення демаркаційної лінії між проросійськими сепаратистами та українськими військовими або встановлення надійного контролю на російсько-українському кордоні ізольовано одне від одного. "Тому я вважаю, що ми маємо побачити втілення усіх мінських домовленостей, перш ніж приймати рішення про скасування санкцій", - заявила канцлер.

У такий спосіб Ангела Меркель відреагувала на пропозиції поетапно послаблювати санкції проти Москви, якщо мінські домовленості поступово виконуватимуться. З такою пропозицією виступили деякі політики в ЄС.

Канцлер також заявила, що не бачить шансів і для скасування санкцій, запроваджених у відповідь на анексію Росією Криму. У березні ЄС має визначитись стосовно продовження або скасування режиму санкцій проти Росії, які були ухвалені спочатку на рік.