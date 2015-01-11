У Росії проведуть близько півсотні раптових навчань ракетних військ

Про це повідомив представник Міноборони РФ полковник Ігор Єгоров, повідомляє РИА Новости.

Читайте такожПутін віддав таємне розпорядження про перекидання «Іскандерів» у Калінінград - ЗМІ"У 2015 році РВСН проведуть понад 100 командно-штабних тактичних і спеціальних навчань. Навчання будуть проводитися у складній та напруженій обстановці, у тому числі із залученням міжвидових взаємодіючих сил і засобів. У кожному періоді навчання 2015 року буде проведено відпрацювання режимів несення бойового чергування у вищі ступені бойової готовності більш ніж 40 ракетних полків та частин забезпечення та охорони", - сказав Єгоров.

За його словами, майже 50% навчань пройдуть "раптово".