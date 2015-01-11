У Росії проведуть близько півсотні раптових навчань ракетних військ
14:17, 11 січня 2015Світ
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Більше сотні навчань різного рівня проведуть у 2015 році в ракетних військах стратегічного призначення Росії.
У Росії продовжать проводити "раптові навчання" / Фото Міноборони РФ
Про це повідомив представник Міноборони РФ полковник Ігор Єгоров, повідомляє РИА Новости.
Читайте такожПутін віддав таємне розпорядження про перекидання «Іскандерів» у Калінінград - ЗМІ"У 2015 році РВСН проведуть понад 100 командно-штабних тактичних і спеціальних навчань. Навчання будуть проводитися у складній та напруженій обстановці, у тому числі із залученням міжвидових взаємодіючих сил і засобів. У кожному періоді навчання 2015 року буде проведено відпрацювання режимів несення бойового чергування у вищі ступені бойової готовності більш ніж 40 ракетних полків та частин забезпечення та охорони", - сказав Єгоров.
За його словами, майже 50% навчань пройдуть "раптово".
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