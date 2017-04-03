Лондон має намір зберегти контроль над Гібралтаром після Brexit

Уряд Великобританії має намір виробити "найкраще з можливих рішень" на переговорах по виходу з ЄС спільно з урядом британського эксклава Гібралтар. Таку заяву зробила прем'єр-міністр Тереза Мей в телефонній розмові з главою гібралтарського уряду Фабіаном Пікардо в неділю, як повідомляє DW.

За словами Мей, Лондон не допустить, щоб Гібралтар вийшов з-під британського контролю проти волі його мешканців. У свою чергу, Пікардо висловив надію, що Великобританія буде відстоювати інтереси Гібралтару на переговорах по Brexit.

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Раніше, 31 березня, в Брюсселі був оприлюднений проект основних напрямів, в яких слід вести переговори з Лондоном про вихід Великобританії з ЄС. Згідно з цим документом, Іспанія отримує право вето стосовно рішень, що зачіпають Гібралтар. У Лондоні і Гібралтарі це сприйняли з великим невдоволенням, в Мадриді - з задоволенням.

Британська заморська територія Гібралтар з населенням близько 32 тисяч осіб займає невеликий півострів, який відокремлює Середземне море від Атлантичного океану. У 1713 році Іспанія за Утрехтскому мирним договором передала цю територію Великобританії, але з тих пір неодноразово висловлювала свої претензії на неї.

У 2002 році 99 відсотків гібралтарців на референдумі відхилили пропозицію про поділ суверенітету території між Лондоном і Мадридом. У той же час, на референдумі за Brexit 95,9 відсотків гібралтарців проголосували за те, щоб залишитися в ЄС. Раніше уряд Гібралтару заявляв, що буде домагатися для себе "особливого статусу" в ЄС. Влада в Мадриді наполягає, що не допустить цього.