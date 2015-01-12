Угорський прем’єр закликав обмежити імміграцію до ЄС

Про це він заявив в інтерв'ю французькому телебаченню М1, пише Європейська правда із посиланням на Politics.hu.

За його словами, економічна міграція є негативним чинником, тому Угорщина не може дати притулок людям, які залишають свої домівки з економічних причин.

Після відвідування маршу єдності в Парижі, Орбан зауважив, що тепер необхідно поговорити про імміграцію і пов'язані з нею культурні питання більш відкрито, щиро і в прямій формі.

"Економічна міграція - це погано для Європи і не слід розглядати її як корисну, тому що це принесе тільки неприємності й небезпеку для європейських людей, так що імміграція повинна бути зупинена, це угорська позиція", - сказав він.

Читайте такожВ Угорщині пройшли багатотисячні антиурядові протести (фоторепортаж)"Ті, які залишають свої країни з політичних причин, щоб зберегти своє життя, мають отримати " укриття", але Угорщина не може дати такого притулку для економічних мігрантів", - відзначив угорський прем'єр.

"Повинно бути ясно, що ми не допустимо, принаймні, поки я є прем'єр-міністром, і цей уряд буде при владі , щоб Угорщина стала мішенню для іммігрантів", - наголосив він.

"Ми не хочемо, щоб значна меншість з різними культурними особливостями і минулим, жила серед нас, ми б хотіли, щоб Угорщина залишалася такою, яка вона є", - додав Орбан.