Трамп порівняв послання Кім Чен Ина з "любовними листами"

Раніше Дональд Трамп сказав, що він і Кім Чен Ин "закохалися" один в одного.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв показати листи, які йому написав лідер КНДР Кім Чен Ин, і порівняв їх з "любовними".

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Про це повідомляє РБК з посиланням на інтерв'ю газеті The Washington Post.

"Я покажу листи. Вони як любовні листи", - сказав американський лідер.

Наприкінці вересня Трамп сказав, що він і Кім Чен Ин "закохалися" один в одного. Також він назвав послання від північнокорейського лідера "красивими".

На початку жовтня президент США заявив, що його зустріч з Кім Чен Ином відбудеться після проміжних виборів до конгресу, намічених на 6 листопада. За його словами, до цього часу він не може виїхати з країни. Точну дату і місце майбутньої зустрічі американський лідер не уточнив.

Трамп і Кім Чен Ин зустрілися в Сінгапурі в червні. Це став перший в історії саміт лідерів КНДР і США. У ході зустрічі сторони домовилися розпочати процес денуклеаризації Корейського півострова.