Центральне командування армії США атакували хакери ІД

Судячи із записів на сторінці, злам стався близько 19.30 за Києвом, пише РИА Новости.

Хакери-ісламісти залишили на акаунті CENTCOM пропагандистські гасла, а також погрози на адресу американських військових у зв'язку зі службовою інформацією, яка опинилася в руках екстремістів.

Незабаром після злому сторінка була відновлена в колишньому вигляді. В даний час обліковий запис заморожено, записи на ньому недоступні.

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Крім того, злому піддався канал CENTCOM на відеохостингу YouTube.

Центральне командування США - єдине бойове командування у складі Збройних сил США, що відповідає за планування операцій та управління американськими військами у випадку воєнних дій в регіонах Середнього Сходу, Східної Африки і Центральної Азії. CENTCOM здійснює координацію операцією авіаударів по позиціях ІД в Сирії і Іраку.