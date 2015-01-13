Польща не запросила Путіна в Освенцим через Україну

Таке рішення було прийнято у зв'язку з напруженими відносинами між Заходом і Росією через її агресію проти України. Крім того, керівництво Польщі побоювалося, що приїзд російського президента викличе негативну реакцію польського суспільства, повідомляє "Новое время" з посиланням на Reuters.

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Через 70 років конфлікти і політична боротьба на глобальному рівні завадили міжнародній спільноті разом провести пам'ятні заходи. Кремль "розчарований" зверхньою політикою Варшави, через що участь Володимира Путіна в урочистостях не планується, уточнило Reuters анонімне дипломатичне джерело.

Радіостанції "Ехо Москви" прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков у вівторок уточнив, що президент РФ не приїде до Польщі на 70-річчя звільнення Освенцима, оскільки у нього "дуже напружений графік". Він додав, що офіційного запрошення на церемонію в Польщі Володимир Путін не отримував.

За даними Reuetrs офіційні запрошення іноземним делегаціям відправляла не польська влада, а організатори - державний музей Аушвіц-Біркенау і Міжнародна рада Освенцима.

Учасник підготовки заходу уточнив, що влада Польщі направила закордонним урядам "вербальні ноти" - повідомлення, які не є формальними запрошеннями. Джерело агентства зазначило, що Польща захотіла такий формат запрошень, оскільки відправка Володимиру Путіну офіційного запрошення стала б непопулярним у виборців кроком у рік президентських і парламентських виборів в країні.

Згідно з останніми соцопитуваннями, більшість громадян Польщі ставляться до Росії з підозрою.

Концтабір Освенцим (Аушвіц) був розташований у 1940-1945 роках поблизу міста Освенцим, у 60 км на захід від Кракова. У концтаборі померли близько 1,5 млн людей, велика частина з яких були євреями. На території табору в 1947 році створили музей, включений в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Звільнили Освенцим 27 січня 1945 року війська 60-ї армії 1-го Українського фронту під командуванням генерал-полковника Павла Курочкіна.