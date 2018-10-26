В Росії автомобільний міст звалився у воду, є загиблий (відео)

Легковий автомобіль, який притиснуло фурою при обваленні моста, сплощений.

У російському Примор'ї під вантажівкою обвалився автомобільний міст під селом Осинівка. Між фурою і плитами мосту опинився затиснутий легковий автомобіль.

Про це повідомляє "ТАСС".

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"Поки один загиблий. Водій або пасажир легковика, поки що не можемо точно сказати", - сказав співрозмовник. На місці НП утворюється затор.

Легковий автомобіль, який притиснуло фурою при обваленні моста, сплющений. "Машина придавлена фурою і плитами, машина сплющена. Доступу до неї немає, поки не приберемо фуру. На місці співробітники МНС, голова адміністрації району, поселення", - сказали в диспетчерській службі.

Як повідомляв УНІАН, на київській кільцевій дорозі перекинулася фура, аварія спровокувала масштабні затори.