На київській кільцевій дорозі перекинулася фура, аварія спровокувала масштабні затори (фото, відео)

Водій вантажівки відбувся легкими травмами.

На Київській окружній дорозі перевернулася вантажівка, яка повністю перекрила рух в бік Столичного шосе.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Дві смуги руху з чотирьох - непроїзні. З двох сторін аварії утворились величезні затори. Машини стоять на вулиці Академіка Заболотного у районі Пирогова від вулиці Метрологічної до Столичного шосе. Через неуважність водіїв поруч сталося ще кілька дрібних аварій.

Кореспондент ТСН з місця подій повідомив, що у ДТП ніхто не постраждав. Водій фури відбувся легкими травмами. За попередніми даними, він розповів поліції, що у нього виникли технічні проблеми з управлінням вантажівкою.

Раніше повідомлялося, що в Києві на вулиці Братиславській сталася смертельна ДТП. Автомобіль Daewoo Lanos збив на смерть чоловіка.