Росіяни не вийдуть на акції протесту, навіть якщо визнають провину Путіна у погіршенні їх життя - польський експерт

Більшість громадян Російської Федерації навряд чи візьмуть участь у масових акціях протесту через погіршення умов життя в країні, навіть якщо зрозуміють, що в цьому винен не Захід, а російська влада.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив аналітик Польського інституту міжнародних справ Станіслав Секрієру.

"Навіть якщо люди зрозуміють, що життя погіршилося через Путіна чи Крим, вони залишаться вдома, тому що вважатимуть небезпечним виходити на вулицю", - сказав він.

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Співрозмовник агентства сказав, що російська влада поки що має ресурс, який дає їй змогу обмежувати дію запроваджених Заходом економічних санкцій проти РФ, який вона використовуватиме.

Зокрема, він зауважив, що влада вже оголосила про індексацію пенсій, наголосивши, що ресурси, якими володіє Кремль, також обмежені.

"У короткостроковій і середньостроковій перспективі не варто розраховувати на масові протести всередині країни", - сказав аналітик, зазначивши, що в Росії ефективно діє пропаганда і апарат для репресій.

Він додав, що російська влада також робить ставку на те, що український уряд втратить підтримку в парламенті і розпадеться, спровокувавши політичну кризу в країні, до того, як закінчиться ресурс, що дає змогу втримувати стабільною ситуацію в РФ.