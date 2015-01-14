ЗМІ: Росія перекинула солдатів впритул до кордону з Фінляндією

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на Gazeta Wyborcza.

Село колись входило до складу Фінляндії, але після Радянсько-фінської війни в 1940 році стало територією СРСР, а згодом і Росії.

З 2009 року військова база тут була майже закинута. У селі жили тільки цивільні і невелика кількість прикордонників. Зараз же Кремль вирішив відновити базу в Алакуртті, від якої до найближчого фінського міста Салла російським солдатам досить подолати 60 кілометрів.

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Видання повідомляє, що на базу в Алакуртті прибули 800 солдатів, які взялися відновлювати казарми. Коли вони закінчать, тут можна буде розмістити до 3 тисяч російських військових. Ймовірно передислокація військ до кордонів Фінляндії обумовлена загостренням суперечки між Росією, Данією, Канадою і США через поклади нафти і газу в Арктиці.