Постпредом США в ООН може стати Гізер Ноєрт

У жовтні постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі оголосила про намір до кінця цього року залишити посаду.

Президент США Дональд Трамп запропонував голові прес-служби Держдепартаменту Гізер Ноєрт стати постійним представником країни в ООН.

Про це Трамп розповів журналістами під час свого виступу в Білому домі, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Reuters.

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Телеканал Fox News з посиланням на джерело повідомляє, що Трамп і Ноєрт зустрічалися в Білому домі 29 жовтня. Проте поки невідомо, чи прийняла представник Держдепартаменту пропозицію президента.

Гізер Ноєрт стала офіційним представником Держдепартаменту навесні 2017 року. До цього вона працювала на телеканалі Fox News.

У жовтні постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі оголосила про намір до кінця цього року залишити посаду. Вона заявила, що буде підтримувати президента на новій роботі поза нинішньої адміністрації США.