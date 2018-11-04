Лукашенко пообіцяв спільно з Росією відповісти на створення військової бази США в Польщі

Президент Білорусі підкреслив, що його країна не збирається воювати із Заходом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що створення нової військової бази США в Польщі спричинить за собою відповідну реакцію Білорусі та РФ.

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Як повідомляє агентство БЕЛТА, таку заяву президент Білорусі зробив в ході спілкування з жителями Вітебської області, коментуючи пропозиції побудувати в Польщі американську військову базу.

"Я міністру закордонних справ сказав - він виступав у нас в Мінську: ми з вами воювати не збираємося. Тому не треба створювати зайві бази. В іншому випадку ми з росіянами повинні будемо відповідати. Значить, ми будемо змушені щось розміщувати, щоб вам протидіяти", - заявив Лукашенко.

Він також підкреслив виключно миролюбну політику білоруської держави і народу.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що Білорусь ніколи не прийде в Україну на танках - лише на комбайнах, тракторах, тролейбусах і автобусах.