Президент Ірану відреагував на санкції США

Іранський лідер висловив упевненість, що його країна зможе обійти введені США санкції.

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що його країна «з гордістю обійде санкції» США, які набули чинності сьогодні, 5 листопада.

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Виступ іранського лідера транслювало місцеве телебачення, передає kommersant. «Я оголошую, що ми з гордістю обійдемо ваші незаконні, несправедливі санкції, тому що це суперечить міжнародним нормам. Ми перебуваємо в стані економічної війни, протистоїмо з владою, яка намагається нас залякати. Не думаю, що в історії Америки в Білому домі був ще хоч хтось, хто настільки проти закону і міжнародних конвенцій», - сказав Роухані.

Як повідомляв УНІАН, з сьогоднішнього дня США вводять другий пакет антиіранських санкцій. У чорний список Вашингтона додані 700 пунктів, також вводиться ембарго на імпорт іранської нафти. Санкції мають екстериторіальний характер, тобто зачіпають всі країни. Тимчасові виключення зроблено лише для восьми партнерів США. У їхньому числі ЗМІ називали Індію, Японію, Південну Корею, Китай, Туреччину.