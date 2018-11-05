Мешканців Нью-Делі охопила паніка через потужний дим (відео)

Небо над мегаполісом вкрили сірі хмари, а рівень забруднення повітря у 24 рази перевищує встановлену норму.

Димова завіса в індійській столиці. Мешканців Нью-Делі охопила паніка через потужний смог.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Небо над мегаполісом вкрили сірі хмари, а рівень забруднення повітря у 24 рази перевищує встановлену Всесвітньою організацією охорони здоров'я норму.

І місцеві, і туристи скаржаться на проблеми з диханням. Дим над Нью-Делі з'явився через сільськогосподарські роботи у прилеглих районах, під час яких селяни палять стерню.

За два дні в Індії відбудеться головний релігійний фестиваль Дівалі або ж свято вогню, під час якого запалюють свічки та запускають ферейверки. Тож містяни побоюються, що смогу лише побільшає.