Мешканців Нью-Делі охопила паніка через потужний дим (відео)
18:21, 05 листопада 2018Світ
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Небо над мегаполісом вкрили сірі хмари, а рівень забруднення повітря у 24 рази перевищує встановлену норму.
Мешканців Нью-Делі охопила паніка через потужний смог
Димова завіса в індійській столиці. Мешканців Нью-Делі охопила паніка через потужний смог.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Небо над мегаполісом вкрили сірі хмари, а рівень забруднення повітря у 24 рази перевищує встановлену Всесвітньою організацією охорони здоров'я норму.
І місцеві, і туристи скаржаться на проблеми з диханням. Дим над Нью-Делі з'явився через сільськогосподарські роботи у прилеглих районах, під час яких селяни палять стерню.
За два дні в Індії відбудеться головний релігійний фестиваль Дівалі або ж свято вогню, під час якого запалюють свічки та запускають ферейверки. Тож містяни побоюються, що смогу лише побільшає.
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