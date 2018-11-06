Британці проголосували б за членство в ЄС у разі повторного референдуму

Зараз подальше членство у Євросоюзі підтримують 54% опитаних. За те, щоб вийти з блоку готові проголосувати 46%.

Більшість британців проголосували б за збереження країни у складі Євросоюзу у разі другого референдуму щодо членства.

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Такими є результати опитування Survation для мовника Channel, передає Reuters. Зараз подальше членство у Євросоюзі підтримують 54% опитаних. За те, щоб вийти з блоку готові проголосувати 46%.

При цьому ті, хто підтримує членство в ЄС, наголошують, що на референдумі у 2016 році не було відоме остаточне бачення домовленості між Євросоюзом і Великобританією після її виходу, тому людям потрібно дати право проголосувати повторно.

Як повідомляв УНІАН, Великобританія має вийти з ЄС 29 березня 2019 року, хоча Лондон і Брюссель досі не узгодили умови угоди, яка регулюватиме відносини між ними після Brexit.