Євросоюз заявив про готовність запропонувати Лондону компроміс щодо Північної Ірландії

Євросоюз збирається запропонувати Великобританії "незалежний механізм", який вирішить проблему кордону між Ірландією і Північною Ірландією після "Брекзиту".

У процесі переговорів про вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу Брюссель розробляє компромісне рішення проблеми кордону між Ірландією і Північною Ірландією.

ЄС готується запропонувати Лондону "незалежний механізм", за допомогою якого британці зможуть вийти з тимчасової митного угоди з Брюсселем, пише DW.

На 6 листопада заплановане засідання британського кабінету міністрів, у порядку денному якого буде питання переговорів про "Брекзіт". Очікується, що прем'єр-міністр Тереза Мей спробує заручитися підтримкою уряду в питанні проведення позачергового саміту ЄС з метою затвердження підсумкової угоди.

Раніше газета The Sunday Times повідомила, що Тереза Мей отримала від ЄС гарантії того, що велика Британія може залишитися в митному союзі після "Брекзиту", щоб уникнути жорсткої межі між Ірландією і Північною Ірландією.

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Питання про межі між членом ЄС Ірландією і Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства, залишається головним каменем спотикання в переговорах Лондона і Брюсселя. Обидві сторони хочуть зберегти прозорість цієї межі після "Брекзиту" для громадян, а також товарів і послуг, але поки не виробили відповідного рішення.

Вихід Великобританії з ЄС намічений на 29 березня 2019 року. За словами Терези Мей, угода з Брюсселем готова на 95 відсотків. Радикальні прихильники "Брекзиту" наполягають на безкомпромісному і швидкому "розлученні" з ЄС.