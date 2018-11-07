New York Times: Росію чекає посилення болю від санкцій після виборів у США

Демократи використають свої нові можливості в Конгресі, щоб змінити американську зовнішню політику.

Демократична партія після середньострокових виборів у США взяла під контроль Палату представників у Конгресі. Свою нову владу вони використають для того, щоб розвернути м’який підхід республіканців до зовнішньої політики президента Дональда Трампа.

Про це пише New York Times, додаючи, що демократи почнуть штовхати Вашингтон до більш жорсткої поведінки з Росією, Саудівською Аравією і Північною Кореєю.

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Депутат Еліот Енджел, який очолить Комітет з закордонних справ нижньої палати Конгресу, сказав, що його партія може також почати процес авторизації застосування військової сили в Іраку і Сирії. Але при цьому він визнав, що у гострих питаннях, таких як відносини з Іраном і Китаєм, швидше за все, залишаться без змін.

«Я не вважаю, що ми повинні опиратися чомусь лише тому, що це просуває адміністрація. Але я переконаний, що ми зобов’язані переглянути політику і стежити за нею», - сказав Енджел.

Демократична партія після перемоги на виборах планує запустити розслідування, пов’язані з Росією. Зокрема, її цікавлять ділові зв’язки президента Дональда Трампа з Москвою і його можливі конфлікти інтересів. З політичної точки зору, Палата представників на чолі з демократами захоче покарати Росію за втручання у американські президентські вибори і агресію проти України, а також втручання у громадянську війну в Сирії.

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Нижня палата Конгресу буде просувати посилення санкцій, зокрема таких, які вдарять по новому суверенному боргу Росії. Крім того, вона спробує натиснути на Трампа, щоб змусити його виконати всі санкції, які американський парламент ухвалив у серпні 2017 року. Також конгресмени збираються використати своє право на організацію допиту в парламенті, щоб дізнатися більше про те, що Трамп обговорював з Володимиром Путіним за зачиненими дверима в Хельсінкі. Адже Білий дім майже нічого про це не розповів.

«Це смішно, що відбувається зустріч лідерів на такому високому рівні, а Конгрес лишається в невіданні», - пояснив Енджел.

Він також додав, що проблема російського втручання у американські вибори теж «не була вирішена повністю».