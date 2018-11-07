Politico: Друг Росії в Конгресі втратить владу через перемогу демократів

Республіканець успішно блокував усі обговорення російської війни проти України в нижній палаті американського парламенту впродовж шести років.

Лише один день приніс великі зміни. Середньострокові вибори в США позбавили Республіканську партію повного контролю над Вашингтоном, що відкриває дорогу для ще більш гострої боротьби між гілками американської влади.

Спостерігачі вже почали міркувати над тим, як перемога демократів вплине на систему охорони здоров’я, прикордонних контроль і бюджет. Але вчорашні американські вибори принесуть також зміни, які будуть стосуватися Європу.

Про це пише Politico, що політичний перерозподіл влади у Вашингтоні принесе нові перспективи і можливості для відносин між США, ЄС і НАТО, які впродовж останнього року особливо постраждали від політики президента Дональда Трампа. Позиція республіканців, які контролювали обидві палати Конгресу, розмістилася десь посередині між байдужістю і ворожістю.

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Тепер демократи візьмуть під контроль Палату представників. Вони використають цю позицію для організації допитів і слухань, щоб провести сполучні лінії між втручанням Росії у вибори в США і Європі з розслідуванням підозр про корумпованість Трампа. Справа, яку веде спеціальний представник Департаменту юстиції Роберт Мюллер, дасть зачіпки різним комітетам.

Демократи в комітетах готувалися взяти все в свої руки. Вони готові висунути низку політичних ідей, багато з яких відображають детально досліджених і жорсткий звіт демократів у Сенаті щодо гібридних методів війни Росії проти США і Європи.

Видання зауважує, що впродовж останніх шести років комітет Палати представників з питань Європи був особливою проблемою. Її голова Дейна Рорабейкер прославився розповідями про те, що боровся на руках з президентом Росії Володимиром Путіним і програв. Він використав свою посаду для того, щоб заблокувати всі зусилля, націлені на підтримку європейської інтеграції і приборкання Росії. Навіть голова республіканської більшості в нижній палаті Конгресу Кевін МакКарті якось запідозрив, що Рорабейкер «на зарплаті» у Кремля.

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Голова європейського комітету дозволив конгресменам розглянути скорочення демократії в Туреччині. Але він постійно блокував усі обговорення в Палаті представників щодо дій США у найбільш гострих питаннях, які виникали у американського-європейських відносинах. Зокрема, він блокував обговорення зростання авторитаризму в Росії, анексії Криму, російської війни проти України на Донбасі, а також скорочення демократії в Польщі і Угорщині, прагнення Македонії зблизитися з Європою, розширення НАТО за рахунок членства Чорногорії тощо.

Після виборів Рорабейкер втратить свою посаду. А демократи, які візьмуть комітети під свій контроль, почнуть розбиратися з питаннями, які накопичилися з 2012 року.