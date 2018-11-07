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Російському мільярдеру Риболовлєву у Монако оголосили звинувачення і відпустили з-під варти

18:04, 07 листопада 2018
Світ
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Дмитро Риболовлєв / REUTERS

Риболовлєва звільнили з-під варти, залишивши під судовим наглядом, повідомляє Meduza з посиланням на Nice Matin.

Крім того, обвинувачення пред'явили адвокату Тетяні Бершеді, а також дружині і синові колишнього міністра юстиції Монако Філіпа Нармино.

Як повідомляв УНІАН, російського бізнесмена Дмитра Риболовлєва затримали і взяли під варту вранці 6 листопада за запитом прокуратури Монако.

Бізнесмена підозрюють в корупції та "торгівлі впливом".

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Теги: #Монако#російський мільярдер