Російському мільярдеру Риболовлєву у Монако оголосили звинувачення і відпустили з-під варти
18:04, 07 листопада 2018Світ
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Крім того, обвинувачення пред'явили адвокату Тетяні Бершеді, а також дружині і синові колишнього міністра юстиції Монако Філіпа Нарміно.
Дмитро Риболовлєв / REUTERS
У Монако суд оголосив обвинувачення російському мільярдерові Дмитру Риболовлєву.
Риболовлєва звільнили з-під варти, залишивши під судовим наглядом, повідомляє Meduza з посиланням на Nice Matin.
Крім того, обвинувачення пред'явили адвокату Тетяні Бершеді, а також дружині і синові колишнього міністра юстиції Монако Філіпа Нармино.
Як повідомляв УНІАН, російського бізнесмена Дмитра Риболовлєва затримали і взяли під варту вранці 6 листопада за запитом прокуратури Монако.
Бізнесмена підозрюють в корупції та "торгівлі впливом".
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