Російському мільярдеру Риболовлєву у Монако оголосили звинувачення і відпустили з-під варти

Крім того, обвинувачення пред'явили адвокату Тетяні Бершеді, а також дружині і синові колишнього міністра юстиції Монако Філіпа Нарміно.

У Монако суд оголосив обвинувачення російському мільярдерові Дмитру Риболовлєву. Риболовлєва звільнили з-під варти, залишивши під судовим наглядом, повідомляє Meduza з посиланням на Nice Matin. Крім того, обвинувачення пред'явили адвокату Тетяні Бершеді, а також дружині і синові колишнього міністра юстиції Монако Філіпа Нармино. Як повідомляв УНІАН, російського бізнесмена Дмитра Риболовлєва затримали і взяли під варту вранці 6 листопада за запитом прокуратури Монако. Бізнесмена підозрюють в корупції та "торгівлі впливом".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter