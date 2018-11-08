У Таджикистані під час придушення бунту силовики вбили 25 в'язнів

За деякими даними, бунт почався з нападу члена "Ісламської держави" на охоронця.

У Таджикистані під час придушення бунту у в'язниці загинули щонайменше 25 в'язнів і двоє правоохоронців.

Про це повідомляє «Голос Америки», посилаючись на три джерела в силових структурах.

Бунт стався в середу, 7 листопада, у в'язниці суворого режиму в місті Худжанді, який знаходиться в 300 км на північ від столиці Таджикистану – Душанбе. Крім убитих в'язнів, також загинули двоє співробітників місцевих правоохоронних органів.

Представник МВС повідомив, що бунт розпочався, коли один з ув'язнених, якого влада вважає членом угруповання «Ісламська держава», напав на охоронця.

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У свою чергу співробітник спецслужб на умовах анонімності розповів, що адміністрація в'язниці викликала підрозділ силовиків, які придушили заворушення.

Місцева влада підтвердила факт виникнення бунту у в'язниці, але не повідомила ніяких подробиць.

Про бунт із загиблими ув'язненими також повідомляє таджицьке агентство Avesta та місцеве радіо «Озоді» (таджицька редакція радіо «Свобода»), за даними якого бунтівники були озброєні холодною зброєю, а деяким в'язням вдалося втекти.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в'язні омської Виправної колонії №6 (ІК-6) УФСІН Росії влаштували бунт у спробі домогтися більш прийнятних умов утримання.