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В омській колонії в'язні повстали і затребували «більш м`яких умов»

17:19, 07 жовтня 2018
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В омській колонії ув'язнені благають про порятунок / Telegram, Mash

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Як повідомляє Telegram-канал Mash, кілька десятків призвідників бунту намагалися втягнути в нього інших ув'язнених, але ті не погодилися. Почалися заворушення.

На опублікованому на каналі фото можна бачити, як ув'язнені вивісили на стіні плакат з написом «Врятуйте!».

«ФСВП каже, що вже навела в колонії порядок, спецзасоби і фізична сила їй для цього не знадобилися. Плакат, вивішений на стіні колонії, каже про інше», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня, заступник директора Федеральної служби виконання покарань Росії генерал-лейтенант Валерій Максименко заявив, що незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов припинив голодування.

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Теги: #колонія#Россия