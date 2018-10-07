В омській колонії в'язні повстали і затребували «більш м`яких умов»

В'язні вивісили на стіні колонії плакат з написом «Врятуйте!».

В'язні омської Виправної колонії №6 (ВК-6) УФСВП Росії влаштували бунт у спробі домогтися більш прийнятних умов утримання.

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Як повідомляє Telegram-канал Mash, кілька десятків призвідників бунту намагалися втягнути в нього інших ув'язнених, але ті не погодилися. Почалися заворушення.

На опублікованому на каналі фото можна бачити, як ув'язнені вивісили на стіні плакат з написом «Врятуйте!».

«ФСВП каже, що вже навела в колонії порядок, спецзасоби і фізична сила їй для цього не знадобилися. Плакат, вивішений на стіні колонії, каже про інше», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня, заступник директора Федеральної служби виконання покарань Росії генерал-лейтенант Валерій Максименко заявив, що незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов припинив голодування.