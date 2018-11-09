Рай перетворився на пекло: в США повністю згоріло місто Парадайз (фото, відео)

У містечку з населенням 27 тисяч осіб дотла згоріли тисячі будівель.

У Каліфорнії (США) внаслідок лісових пожеж практично повністю було знищено провінційне містечко Парадайз (з англійської перекладається як «Рай») з населенням близько 27 тисяч осіб.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

"Місто Парадайз значною мірою знищене, мова йде про руйнування великого масштабу", - розповів представник місцевої служби пожежної охорони Скотт Маклін.

За оцінками Макліна, вогнем знищено кілька тисяч будинків і громадських будівель у 27-тисячному містечку, що знаходиться приблизно в 180 милях (290 кілометрів) на північний схід від Сан-Франциско.

Шериф округу Б'ютт Кору Хоуні розповів про те, що у вогні постраждали щонайменше два пожежних. Також є інформація про потерпілих місцевих жителів, проте точної кількості жертв на даний момент немає.

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Відзначається, що у зв'язку з пожежами, які почалися в лісах, в Парадайзі евакуйовані тисячі людей.

За даними місцевих ЗМІ, з регіону загалом евакуювали близько 50 тисяч осіб. Полум'я швидко поширюється через сильний вітер і суху погоду. Евакуація була оголошена і в ряді інших міст округу.

Як повідомляв УНІАН, щонайменше семеро людей загинули внаслідок лісової пожежі в Західно-Капській провінції (ПАР). Серед загиблих-вагітна жінка і троє дітей.