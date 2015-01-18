У Вірменії адвокат солдата РФ не витримала його зізнань і відмовилася захищати

Тамара Айлоян заявила, що не витримала зізнань вбивці і відмовилася виконувати свій професійний обов'язок. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Раніше військовослужбовець російської армії Валерій Пермяков зізнався у вбивстві шістьох членів вірменської родини, включаючи дворічну дитину, і важкому пораненні шестимісячного немовляти.

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За словами адвоката, яка була присутня на допитах Пермякова, він не справляв враження психічно хворого.

Вбивство було скоєно 12 січня. Пермяков втік з російського гарнізону зі зброєю. Після вбивства вірменської родини він спробував сховатися, але був затриманий і доставлений в свою військову частину. 14 січня йому були пред'явлені звинувачення у вбивстві за статтями кримінальних кодексів двох країн.