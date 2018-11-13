Російському опозиціонеру Навальному заборонили виїзд за кордон

"Прикордонники повідомляють, що виїзд з Росії мені закритий. Є якийсь лист, що виїжджати заборонено, але пояснень чому - ні ", - розповів Навальний.

Російському опозиціонеру Олексію Навальному відмовили у виїзді за кордон.

Вранці 13 листопада політик прибув у московський аеропорт, щоб вилетіти до французького Страсбурга на оголошення рішення Європейського суду з прав людини у своїй справі, повідомив він у Twitter.

3) найсмішніше: на підставі не вписали дату винесення рішення про обмеження виїзду (її немає) і вписали неправильна назва органу приставів: УФССП Росії –такого органу не існує. Є ФССП Росії. Є УФССП по суб'єктам РФ. pic.twitter.com/WVFrcku6kf — Ivan Zhdanov (@IoannZH) November 13, 2018

"Прикордонники повідомляють, що виїзд з Росії мені закритий. Є якийсь лист, що виїжджати заборонено, але пояснень чому - ні ", - розповів Навальний.

Як відомо, 15 листопада Європейський суд з прав людини повинен винести остаточне рішення за позовом Олексія Навального до російської влади.

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Політик скаржився на сім випадків свого незаконного затримання на масових заходах у період з 2012 по 2014 рік. Раніше ЄСПЛ призначив компенсацію Навальному у цій справі в розмірі 63,7 тисяч євро, але її оскаржив Мін'юст РФ.