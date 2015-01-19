Українська делегація візьме участь у засіданнях військового комітету НАТО

Про це повідомив виконуючий обов'язки спікера Генштабу Збройних сил України (ЗСУ) Владислав Селезньов.

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"З 20 по 22 січня в Брюсселі українська військова делегація на чолі з начальником Генерального штабу, головнокомандувачем ЗСУ, генерал-полковником Віктором Муженком візьме участь у засіданнях військового комітету НАТО на рівні начальників Генеральних штабів", - повідомив Владислав Селезньов.

За його словами, учасники засідання ознайомляться з планами реформування ЗСУ і ситуацією в країні і біля її кордонів. Також сторони обговорять перспективи військової співпраці у форматі "Україна - НАТО".