Роскомнагляд погрожує закривати ЗМІ за карикатури

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело, близьке до уряду.

"Ряду невеликих електронних регіональних ЗМІ за останні кілька днів Роскомнагляд виніс попередження за поширення карикатур на релігійні святині. Ситуація знаходиться під постійним моніторингом, і в разі виявлення повторного порушення буде ініційовано процес припинення реєстрації ЗМІ", - цитує агентство своє джерело.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Камчатське управління Роскомнагляду розіслало місцевим виданням лист, в якому йдеться про неприпустимість "розміщення в будь-яких ЗМІ карикатур на релігійних діячів". Порушення цього розпорядження буде розглядатися відомством як порушення закону "Про протидію екстремістської діяльності".