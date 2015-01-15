У Росії можуть визнати Charlie Hebdo екстремістським виданням

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу відомства, уточнивши, що лист поки не отримано.

"Звернення в Роскомнагляд поки не надходило. У разі надходження воно буде розглянуто, відповідь заявник отримає у встановлені законом терміни", - сказав співрозмовник агентства.

Лист з проханням визнати видання екстремістським парламентарій направив керівнику Роскомнадзора Олександру Жарову. На думку Мілонова, журнал "розпалює міжрелігійну ворожнечу".

Читайте такожThe Guardian: Травми від подій у Франції і Україні можуть призвести до пробудження європейцівРаніше Роскомнагляд провів "профілактичну роботу" з федеральними та регіональними російськими ЗМІ щодо публікації матеріалів, які можуть призвести до розпалювання релігійної ворожнечі, зокрема, публікації карикатур на релігійну тематику.

Збройний напад на редакцію сатиричного тижневика Charlie Ebdo, що публікував карикатури на пророка Мухаммеда, було скоєно ісламістами 7 січня. Внаслідок нападу загинули 12 людей - десять журналістів і двоє поліцейських охороняли будівлю, ще 11 людей отримали поранення.

Завдяки нападу карикатури на Мухаммеда почали друкувати мільйонними тиражами по всьому світу.