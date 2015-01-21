Переговори глав МЗС "нормандської четвірки" розпочалися у Берліні

Глави МЗС "нормандської четвірки" (України, Росії, Німеччини та Франції) почали переговори щодо врегулювання ситуації на сході України, передає РИА Новости.

Ці переговори стали четвертими за рахунком, вони проходять на запрошення головного дипломата Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера. Як і минулого разу, зустріч проходить на гостьовий віллі німецького міністерства Борзиг, в передмісті Берліна.

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Як повідомляв УНІАН, попередня зустріч міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна, Росії Сергія Лаврова, Німеччини Франк-Вальтера Штайнмайера і Франції Лорана Фабіуса відбулася 12 січня і не завершилася домовленостями, які б дозволили провести зустріч президентів цих країн в Астані.

Експерти висловлювали думку, що зриває домовленості Росія, оскільки не хоче повністю виконувати досягнуті у вересні Мінські домовленості, а західні держави і Україна не погоджуються на часткове виконання цих домовленостей.

У той же час президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що сьогодні на зустрічі в "нормандському форматі" на рівні міністрів закордонних справ вдасться налагодити конструктивний діалог щодо врегулювання ситуації на Донбасі.