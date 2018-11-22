Переговори щодо Brexit: лідери країн-членів ЄС розглянуть окрему декларацію по Гібралтару

Головною перешкодою для завершення Brexit-переговорів в останні дні стала Іспанія, яка відмовляється підтримати угоду, якщо Мадрид не отримає право вето на майбутню торгівельну угоду з Британією.

Лідери Європейського Союзу 25 листопада мають намір схвалити окрему заяву разом із декларацією про Brexit для охоплення питань рибальства, екологічних стандартів та Гібралтару.

Про це пише Reuters з посиланням на дипломатів ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Ці три пункти є окремими у тому, що сформує пакет Brexit, запропонований для схвалення лідерів у неділю. Йдеться про угоду Лондона з країнами ЄС щодо виходу з блоку та політичну декларацію про майбутні зв'язки між ЄС та Великою Британією.

Окрема декларація - це заява лише 27 країн, що залишаються в ЄС, яка не буде обговорюватися з Британією, додали джерела.

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Головною перешкодою для завершення Brexit-переговорів в останні дні стала Іспанія, яка відмовляється підтримати угоду, якщо Мадрид не отримає право вето на майбутню торгівельну угоду з Британією.

Іспанський прем’єр планує використовувати торговельні переговори між ЄС та Британією, щоб переглянути вимоги щодо "спільного суверенітету" над Гібралтаром.

Нагадаємо, Тереза Мей має намір приїхати до Брюсселя у суботу, за день до саміту, щоб обговорити фінальні умови проекту угоди.