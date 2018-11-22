Переговори щодо Brexit: лідери країн-членів ЄС розглянуть окрему декларацію по Гібралтару
Лідери Європейського Союзу 25 листопада мають намір схвалити окрему заяву разом із декларацією про Brexit для охоплення питань рибальства, екологічних стандартів та Гібралтару.
Про це пише Reuters з посиланням на дипломатів ЄС, повідомляє "Європейська правда".
Ці три пункти є окремими у тому, що сформує пакет Brexit, запропонований для схвалення лідерів у неділю. Йдеться про угоду Лондона з країнами ЄС щодо виходу з блоку та політичну декларацію про майбутні зв'язки між ЄС та Великою Британією.
Окрема декларація - це заява лише 27 країн, що залишаються в ЄС, яка не буде обговорюватися з Британією, додали джерела.
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Головною перешкодою для завершення Brexit-переговорів в останні дні стала Іспанія, яка відмовляється підтримати угоду, якщо Мадрид не отримає право вето на майбутню торгівельну угоду з Британією.
Іспанський прем’єр планує використовувати торговельні переговори між ЄС та Британією, щоб переглянути вимоги щодо "спільного суверенітету" над Гібралтаром.
Нагадаємо, Тереза Мей має намір приїхати до Брюсселя у суботу, за день до саміту, щоб обговорити фінальні умови проекту угоди.