Катастрофа MH17: родичі 55 жертв подали на Росію до ЄСПЛ

За словами адвоката родичів, Росія не надала важливої інформації Міжнародній слідчій групі (JIT) щодо збиття малайзійського "Боїнга" у липні 2014 року на сході України.

Рідні 55 жертв катастрофи рейсу MH17 подали позов до Європейського суду з прав людини проти Росії, звинувативши Москву у порушенні їхніх базових прав та у саботажі слідства.

Про це повідомляє NOS, передає "Європейська правда".

За словами адвоката родичів, Росія не надала важливої інформації Міжнародній слідчій групі (JIT) щодо збиття малайзійського "Боїнга" у липні 2014 року на сході України.

Він додав, що Росія представила факти, "які пізніше виявилися фальшивими".

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У матеріалі зазначено, що позов уже надійшов до суду в Страсбурзі, оскільки минуло шість місяців відтоді, як Міжнародна слідча група представила на прес-конференції докази причетності Росії до збиття пасажирського літака. Згідно з правилами, позов потрібно подати протягом шести місяців після того, як стало відомо про нові факти.

Це не перший позов з боку рідних загиблих рейсу МН17. Американський адвокат родичів жертв із Австралії, Нової Зеландії та Малайзії звернувся до Європейського суду з прав людини у 2016 році з вимогою, щоб Росія виплатила 330 мільйонів доларів компенсації. В американському суді родичам жертв вдалося вигратисправу, що дало їм право на компенсацію у сотні мільйонів доларів США.

24 травня JIT оголосила, що малайзійський "Боїнг" був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.

У результаті Австралія та Нідерланди сказали, що Росія несе відповідальність за збиття пасажирського літака. Москва відкидає причетність до катастрофи.

Усі 298 пасажирів та екіпаж були вбиті, коли літак, що прямував з Амстердама до Куала-Лумпура, зазнав катастрофи на сході України, де перебували підтримувані Росією бойовики.