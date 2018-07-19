У Держдепартаменті США не мають сумнівів у відповідальності Росії за збиття літака рейсу MH17

Речник Держдепартамента запевнила, що позиція США щодо винуватості Росії не змінилася.

У Сполучених Штатах Америки не мають сумнівів у тому, що Росія відповідальна за збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом в 2014 році.

Про це на брифінгу у Вашингтоні заявила речник Державного департаменту США Хезер Науерт, повідомляється на сайті Держдепартаменту.

На питання, чи зберігає уряд США позицію щодо підтримки слідчої групи, очолюваної Нідерландами, яка вважає Росію відповідальною за збиття літака MH17, вона відповіла: «Уряд Сполучених Штатів давно говорив, що Росія без сумніву відповідальна за збиття MH17»

У цьому зв'язку вона нагадала, що США у травні зробили дві заяви стосовно катастрофи MH17. У першій заяві, оприлюдненій 24 травня, було сказано: «Сполучені Штати мають повну довіру до висновків Спільної слідчої групи, які були представлені 24 травня державним прокурором Нідерландів: зенітно-ракетна установка, застосована для збиття літака малайзійських авіаліній рейсу MH17, належала 53-й зенітно-ракетній бригаді Російської Федерації, що базується в Курську».

Також у цій заяві сказано, що «рейс MH17 був збитий зенітною ракетою «Бук» російського виробництва класу «земля-повітря» з території на сході України, яка контролюється Росією та керованими Росією силами».

У іншій заяві від 25 травня зазначалося: «Ми рішуче підтримуємо рішення Нідерландів та Австралії притягнути Росію до відповідальності за її роль у збитті в липні 2014 року малайзійського літака рейсу MH17 над східною Україною та за жахливу смерть 298 цивільних осіб. Настав час для Росії визнати її роль у збитті MH17 та припинити її безсердечну дезінформаційну кампанію».

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«Ми дотримуємося цих заяв», - наголосила Науерт.

Також вона нагадала, що Сполучені Штати приєдналися до спільної заяви міністрів закордонних справ країн «Великої сімки», які засудили збиття літака.

Речник Держдепартамента запевнила, що позиція США щодо винуватості Росії не змінилася.

Як повідомляв УНІАН, літак авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня Спільна слідча група, до складу якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України, представила додаткові докази щодо ключової ролі Росії в трагічній катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс «Бук», пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, яка дислокується в Курську.

25 травня стало відомо, що уряд Нідерландів почав здійснювати кроки для притягнення Росії до відповідальності за збиття рейсу MH17.

Австралія заявила, що добиватиметься від Росії виплати компенсацій сім'ям жертв рейсу MH17.

МЗС на доручення президента Петра Порошенка почало консультації з Нідерландами та Австралією для приєднання до переслідування Росії за збиття літака рейсу MH17.