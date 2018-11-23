Легендарний дизайнер Лагерфельд увімкнув різдвяну ілюмінацію в Парижі (фото, відео)

Святковий настрій гірлянди даруватимуть до 9 січня.

Європа щодня стає все красивішою. До Різдва вже вбрався Париж.

Як ідеться в сюжеті ТСН, святковим чарівником цього року став Карл Лагерфельд. Разом із очільницею французької столиці Анн Ідальго легендарний дизайнер натиснув на кнопку і запалив різдвяні вогні на Єлисейських полях.

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На радість містянам, які прийшли подивитися на святкову феєрію, чотири сотні дерев уздовж променаду засяяли червоними вогниками.

Мерія оголосила, що електрики ілюмінація споживає стільки ж, як за рік витрачають дві парижські родини.

Святковий настрій гірлянди даруватимуть до 9 січня.

Раніше УНІАН повідомляв, що різдвяні вогні засіяли у Лондоні. Зокрема, вже прикрасили до Різдва знамениті "Королівські ботанічні сади" Kew Gardens. А також різдвяна ілюмінація засвітилася у зоопарку столиці Британії.