Лондонські королівські сади до Різдва прикрасили мільйоном святкових вогнів (фоторепортаж, відео)

Музично-світлове шоу в Kew Gardens розважатиме туристів до 5 січня 2019 року.

В Лондоні у другій половині листопада вже прикрасили до Різдва знамениті Королівські ботанічні сади (Kew Gardens).

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Як йдеться в сюжеті ТСН, для цього дерева оздобили десятками тисяч ліхтариків. Також у садах просто неба встановили рухливі лазери, а фасади будівель перетворилися на полотно для святкових ілюмінацій.

Всього в королівському ботанічному саду, загальна площа якого становить понад 120 гектарів, засяяло більше мільйона вогнів. Святкова ілюмінація ростягнулася вздовж головної алеї на 2 кілометри, а музично-світлове шоу розважатиме туристів до 5 січня 2019 року.

Королівські ботанічні сади К'ю являють собою комплекс ботанічних садів та оранжерей площею 121 га в південно-західній частині Лондона, створений у 1759 році. Сади К'ю є всесвітньо визнаним ботанічним дослідним та навчальним центром з понад 700 співробітниками та приблизно 2 мільйонами відвідувачів щороку.

У Королівських садах Лондона знаходиться найбільша у світі колекція живих рослин - більше 30 тисяч. Тут же розташований найбільший у світі гербарій (колекція засушених рослин), що включає 7 мільйонів експонатів. Бібліотека садів містить більше 750 тисяч томів книг та понад 175 тисяч малюнків рослин.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, приготування до Різдва за західним обрядом (святкується 24 грудня) у світі почалися ще з початку листопада, а ближче до початку грудня святковий дух розгорнеться наповну.

До речі, раніше були названі найкращі туристичні напрямки на Різдво в Європі в 2018 році.