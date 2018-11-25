Житлові квартали сирійського Алеппо обстріляли снарядами хлору
09:29, 25 листопада 2018Світ
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Бойовики атакували снарядами квартали розташовані поблизу лінії зіткнення сирійської армії з бандформуваннями.
Ілюстрація / REUTERS
Житлові квартали сирійського міста Алеппо обстріляли снарядами з хлором. Відомо вже понад 100 поранених.
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Про це повідомляє Al Mayadeen. Поліція Алеппо поклала відповідальність за обстріл терористів з угрупування "Джебхат ан-Нусра".
Як розповів шеф поліцейського управління генерал Іссам аш-Шаллы, бойовики атакували снарядами квартали розташовані поблизу лінії зіткнення сирійської армії з бандформуваннями.
Нагадаємо, 7 квітня волонтерська організація "Білі шоломи" повідомила про використання в Думі хімічної зброї. За даними різних міжнародних експертів, загинуло від 40 до 75 цивільних осіб, понад 500 постраждали. Як зброя використовувалася отрута хлорин.
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