Житлові квартали сирійського Алеппо обстріляли снарядами хлору

Бойовики атакували снарядами квартали розташовані поблизу лінії зіткнення сирійської армії з бандформуваннями.

Житлові квартали сирійського міста Алеппо обстріляли снарядами з хлором. Відомо вже понад 100 поранених.

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Про це повідомляє Al Mayadeen. Поліція Алеппо поклала відповідальність за обстріл терористів з угрупування "Джебхат ан-Нусра".

Як розповів шеф поліцейського управління генерал Іссам аш-Шаллы, бойовики атакували снарядами квартали розташовані поблизу лінії зіткнення сирійської армії з бандформуваннями.

Нагадаємо, 7 квітня волонтерська організація "Білі шоломи" повідомила про використання в Думі хімічної зброї. За даними різних міжнародних експертів, загинуло від 40 до 75 цивільних осіб, понад 500 постраждали. Як зброя використовувалася отрута хлорин.