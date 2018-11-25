этот материал доступен на русском

Житлові квартали сирійського Алеппо обстріляли снарядами хлору

09:29, 25 листопада 2018
Світ
889 0
Ілюстрація / REUTERS

Читайте такожОЗХЗ підтвердила використання хлору в сирійській Думі

Про це повідомляє Al Mayadeen. Поліція Алеппо поклала відповідальність за обстріл терористів з угрупування "Джебхат ан-Нусра".

Як розповів шеф поліцейського управління генерал Іссам аш-Шаллы, бойовики атакували снарядами квартали розташовані поблизу лінії зіткнення сирійської армії з бандформуваннями.

Нагадаємо, 7 квітня волонтерська організація "Білі шоломи" повідомила про використання в Думі хімічної зброї. За даними різних міжнародних експертів, загинуло від 40 до 75 цивільних осіб, понад 500 постраждали. Як зброя використовувалася отрута хлорин.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Сирія#Алеппо